Mais de 63 mil foliões usaram Expresso Salvador em três dias de folia

Cerca de 63,2 mil foliões utilizaram o Expresso Salvador para curtir o Carnaval de Salvador entre quinta-feira, 16, e sábado, 18, os três primeiros dias da folia, de acordo com a Prefeitura de Salvador.

Para ir ou voltar da festa momesca, o folião pode pegar os ônibus que saem dos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela, e deixam os foliões em três pontos próximos ao Circuito Dodô. O serviço funciona até a terça-feira, 21, das 13h às 6h do dia seguinte, com saídas previstas a cada 20 minutos.

O embarque é realizado em um ponto de ônibus especialmente instalado ao lado de cada shopping, enquanto o desembarque poderá ser feito de acordo com a linha escolhida pelo usuário.

Conforme o órgão, este ano, cinco linhas fazem o translado dos foliões. São elas: Salvador Shopping x Ondina, Salvador Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Ondina e Shopping Paralela x Barra. Os pontos de desembarque foram instalados em locais estratégicos, próximo aos principais pontos do circuito.

Na Barra, o ponto fica localizado próximo ao Victoria Center; em Ondina, próximo ao antigo Colégio Isba; e na Avenida Anita Garibaldi, próximo do Instituto de Geociências da Ufba. Além disso, o folião não precisa retornar na mesma linha de ida, podendo optar pela melhor forma de ir e voltar da folia.

Para o Carnaval 2023, o valor do bilhete é de R$15 por trecho, ida ou volta dos circuitos, enquanto o cartão exclusivo do Expresso custa R$7. Quem já possui o cartão adquirido em anos anteriores, não precisa comprar novamente, basta recarregar com os créditos desejados. Cada cartão pode ser utilizado até dez vezes ao dia, portanto, grupos inteiros podem utilizar apenas um cartão, sem a necessidade que cada um tenha o seu.

Outros serviços

Até terça-feira, 21, os usuários poderão contar com linhas especiais, criadas exclusivamente para a folia, além dos serviços de mais de 7 mil táxis, dos mototáxis e ascensores, que têm atendimento modificado. Quem for usar transporte por aplicativo, terá nove pontos estratégicos para embarque e desembarque ao longo do circuito.

Dezessete pontos de táxis e mototáxis foram implantados para a festa em pontos estratégicos dos circuitos. Um deles será exclusivo para táxis especiais e oito para mototáxis.