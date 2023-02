Mocidade Alegre vence o carnaval de SP pela 11ª vez na história

A Mocidade Alegre levou o título de campeã do carnaval 2023 em São Paulo, após apuração das notas na tarde desta terça-feira, 21, no Sambódromo do Anhembi. A Mancha Verde ficou na segunda colocação, e a Império de Casa Verde, em terceiro lugar.

O desfile da Mocidade teve como tema o imigrante africano Yasuke, que foi o primeiro samurai negro do Japão. Com 270 pontos, a escola conquistou o 11º título da sua história e, ao lado da Nenê de Vila Matilde, se torna a segunda escola com mais vitórias ao longo da história do carnaval paulista, atrás apenas da Vai-Vai.

Quatro jurados avaliaram os desfiles das 14 escolas de samba do Grupo Especial, com notas de 8 a 10 em nove categorias. As primeiras colocadas desfilarão de novo no sábado, 25 de fevereiro, no tradicional Desfile das Campeãs.

Em 2022, além das cinco primeiras colocadas do Grupo Especial, desfilaram as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso 1 e a vencedora do Grupo de Acesso 2. A campeã e a vice-campeã do Grupo de Acesso 1 farão parte do Grupo Especial em 2024.

Nenhuma escola do Grupo Especial recebeu punição neste ano.