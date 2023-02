Mudança de circuito do Carnaval “foi deixada de lado", diz Bruno Reis

Em seu primeiro Carnaval como prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), que chegou a propor mudança de circuito da folia da Barra-Ondina para a Boca do Rio, alegou que o assunto foi “engavetado”.

“Vamos aguardar o [fim do] Carnaval. Como ele vai se comportar todos esses dias. Sobre essa discussão que teve lá atrás [sobre mudança de circuito], a Prefeitura decidiu manter o circuito Barra-Ondina. A gente deixou esse assunto de lado e vamos curtir o Carnaval de 2023”, disse Bruno Reis ao Portal A TARDE na noite deste sábado, 18, no Camarote Band.

O prefeito elogiou o circuito Dodô e disse que um dia a mudança pode voltar a ser discutida, mas não agora.

“As pessoas têm uma relação muito forte com o circuito. Afinal de contas, é um circuito beira-mar, que tem a presença do Farol da Barra como um belo cartão postal”, afirmou o prefeito da capital baiana.

Leia mais: Prefeito descarta mudar circuitos se o Carnaval for "equilibrado"

Carnaval na Boca do Rio

O Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) apresentou, em 18 de agosto, a proposta de criar um circuito da folia momesca na Boca do Rio. O intuito seria trazer mais conforto a moradores e visitantes e o argumento é que o Circuito Dodô estaria saturado. Muitos moradores da Boca do Rio reprovam a mudança.