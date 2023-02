Mudança do Garcia traz caráter reivindicatório, diz Bruno Monteiro

O secretário da Cultura, Bruno Monteiro, esteve presente na Mudança do Garcia, nesta segunda-feira, 20. Ele falou da importância do movimento e disse que o governo ouve todos os tipos de manifestações para dialogar com a população.



“Nosso governo e o nosso projeto são democráticos. Escuta as pessoas e dialoga temas que são muito sensíveis a toda forma de manifestação popular. A Mudança do Garcia tem essa tradição, que traz esse caráter reivindicatório, esse caráter de rebeldia ao Carnaval que marca a nossa cultura. A gente está aqui como respeito às manifestações, respeito à cultura popular e as reivindicações da nossa gente”, disse Bruno Monteiro.

O bloco da Mudança do Garcia surgiu em 1926, com o nome Arranca-Tocos, e foi criado por ex-policiais. Depois, passou a ser chamado de Faxina do Garcia e, já na década de 1950, por sugestão do vereador da época Hebert Castro, ganhou o seu nome definitivo.

A tradicional Mudança do Garcia, que acontece nesta segunda-feira, 20, foi marcada pela defesa da democracia e homenageou o centenário de Osmar Macêdo, um dos inventores do trio elétrico.