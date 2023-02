Na comemoração de 30 anos de carreira, Ivete comanda o Coruja

Um dos blocos mais antigos do Carnaval de Salvador, o Coruja foi mais uma vez comandado pela cantora Ivete Sangalo, neste sábado, 18, que literalmente tirou os foliões do chão no Circuito Dodô (Barra/Ondina).

Na passagem em frente ao QG do Grupo A TARDE, no Camarote.Com, Ivete parou a música e pediu que todos soltassem a "energia acumulada" que tivessem. "Não quero ver ninguém parado, vamos soltar essa vontade que há três anos estava presa", disse a cantora.

Na sua passagem pelo circuito, a cantora embalou grandes sucessos como 'Poeira', 'Tempo de Alegria' 'Pipoca e Carnaval', 'O Doce', entre outras. Além disso, cantou músicas do seu recém lançado EP Chega Mais, como 'Cria Da Ivete', 'Só Love Na Cabeça', 'Rua da Saudade', 'Se Saia e Batucada'.

Figurino

Ivete foi para o circuito com o tema 'De Volta Para o Futuro'. Seguindo o mood, o figurino terá inspiração no retro futurismo, uma ideia romântica do futuro. Com direção criativa da stylist Patrícia Zuffa e da própria Ivete, visitaram o passado para buscar inspirações que serão assumidas pela cantora em cada um dos looks, são eles: Space Cowgirl, Alien e Space Driver.

Todos os dias, antes de chegar no trio, Ivete estará vestida com kimonos da marca Maria Sanz, que faz a vestimenta para o Carnaval de Ivete desde 2016. O kimono é uma veste cerimonial que transcendente a moda e os modismos, ele denota uma verdadeira intimidade com o mundo, posto que nos recobre com elegância e leveza para a maior de todas as cerimônias: a Arte-Vida. O kimono também funciona como um amuleto de proteção e está categorizado entre o simples e o extraordinário. Usar a peça é como abrir nobres aspas no nosso estilo de vida.

História

Criado em 1963, o Coruja carrega muitas histórias de folia e animação. Como um bom anfitrião, o Coruja já contou com a participação de grandes nomes da música baiana, a exemplo do cantor Ricardo Chaves, que até o Carnaval de 2001 foi o responsável por cativar um número significativo de associados.

Em 2002, a cantora Ivete Sangalo assumiu o comando do bloco e deu um novo fôlego aos foliões.