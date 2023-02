"Nosso governo é de inclusão e participação", afirma Geraldo Júnior

Durante a Mudança do Garcia, realizada na manhã desta segunda-feira, 20, em Salvador, o vice-governador do estado, Geraldo Júnior (MDB), falou sobre a importância do tradicional movimento na folia soteropolitana.

Com caráter político e cultura, a manifestação se alinha bastante com o que propõe a nova gestão estadual, encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues, segundo Geraldo Júnior.

"Para a gente é uma alegria muito grande, mais uma manifestação cultural. A Mudança do Garcia possui um simbolismo em especial, são as diversas expressões de cultura e raíz. Estou representando o Governo do Estado e aqui serve como ouvidoria da população. Nosso governo é de inclusão e participação. Nada mais factível do que isso. Além de curtir o Carnaval, também aprimorar as condições dos trabalhadores", disse Geraldo ao Portal A TARDE.

Em sua carreira política, o atual vice-governador se notabilizou na luta por pautas em favor da classe trabalhadora e dos servidores públicas, principalmente no período em que presidiu a Câmara Municipal de Salvador (CMS), quando ainda era vereador.

"Acho que o modelo que adotamos. Ele (Jerônimo), como secretario da agricultura familiar e depois da educação, e eu, como presidente da Câmara Municipal. Vocês são testemunhas das lutas pelos servidores, assim foi com os Guardas Muncipais, a Salvamar, a Transalvador, os professores, os agentes comunitários de saúde. Nossa luta sempre foi em favor dos servidores", concluiu.