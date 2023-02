"O Carnaval é para todos", diz foliã no Camarote Acessível

Os idosos e pessoas com deficiência curtiram a segunda noite de Carnaval em Salvador em um camarote montado para a acessibilidade. E nesta sexta-feira, 17, não faltou alegria ao receberem o carinho de artistas como a cantora Cláudia Leitte e do cantor Márcio Vitor, da banda Psirico.



Maria Lúcia da Paixão, de 65 anos, não perde um Carnaval. No entanto, após anos de folia, a mobilidade já não é a mesma do período da adolescência. Mas nada que seja um impeditivo para curtir a folia.

"O Carnaval é para todos, de todas as idades. E aqui a gente se sente mais segura, tem uma estrutura voltada para os idosos, as pessoas com deficiência. Gosto do Carnaval desde que me entendo por gente. E venho todos os dias, até na quarta-feira de cinzas", disse Maria Lúcia.

A dona Elcy Souza, 76 anos, é outra que não perde uma edição do Carnaval, um hábito que aprendeu das idas para a folia com a mãe. E ela garante que pula e vibra tanto quanto os mais jovens, em especial quando recebe a mensagem de carinho dos artistas que passam na avenida.

"A minha mãe sempre gostou de Carnaval. E me levava junto. Ela dizia: 'só deixo a folia quando estiver de cassete'. No meu caso, acho que nem assim. E a energia que os artistas mandam é muito bonita. Faço questão de está aqui", afirma Elcy.

Udeneide presente no camarote para acessibilidade no retorno do carnaval | Foto: Thiago Conceição | Ag. A TARDE

O Udeneide Silva Peixoto, de 52 anos, lembra que todo folião pode estar na condição de maior dificuldade de mobilidade. E que os espaços pensados para esse público precisam ser usados como exemplo para diferentes eventos.



"Acabei perdendo parte da mobilidade há dez anos, por causa de um acidente. Mas antes saia atrás dos trios na avenida. E espaços como um camarote pensado para o público torna tudo menos desafiador. Já estive na folia sem essa estrutura, por isso sei como é importante", acrescentou o folião.

Ainda na noite desta sexta-feira, a cantora Cláudia Leitte fez questão de mandar recado para o camarote, em momento registrado pelo Portal A TARDE.

"Viva a diversidade. Que a gente possa sempre respeitar e conviver com todas as pessoas. Um beijo muito especial para o camarote acessível", disse a cantora, em parte do discurso para os presentes no espaço.

A estrutura do camarote acessível foi idealizada pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). Estruturas do tipo ainda estão presentes no circuito do Campo Grande e na Piedade, totalizando 470 vagas ocupadas no Carnaval deste ano.