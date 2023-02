Olodum ecoa tambores em último dia do Circuito Osmar

A pipoca do Olodum trouxe a homenagem aos tambores de Ghana e dos povos Ashanti para um último ato, realizado nesta terça-feira, 21, no circuito Osmar, no Campo Grande. E como toda grande saga, o último capítulo desta história, que começou no último dia 17 no Pelourinho, sede do bloco, é marcada por muita emoção na avenida.

O som da percussão é acompanhado pelo Carlos Alberto Souza, de 72 anos, que foi com a esposa Edna curtir o último dia de folia na avenida.

Para o folião de longa data, atrações como o Olodum fortalecem o circuito. Fã de Bell Marques, ele também espera que cada vez mais atrações e encontros emocionantes, como o desta terça-feira, 21, possam acontecer no Osmar.

"A gente torce para que o Carnaval no Campo Grande seja fortalecido. É preciso trazer casa vez mais atrações. Não podemos deixar o circuito morrer. Aqui estão registrados grandes momentos na lembrança, que são até difíceis de descrever", disse o folião.

O Olodum este ano tem o tema "Tambores: A batida do Coração - Caminhos da Eternidade", em homenagem aos homens e mulheres percussionistas.