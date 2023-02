Organização do carnaval 'engrenou' no 2º dia da festa, diz Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis avaliou como positiva a operação dos órgãos municipais durante o segundo dia de Carnaval, na sexta-feira, 17. Segundo ele, neste ano, os foliões estão curtindo a festa “em clima de tranquilidade”.

“A operação de ontem foi muito melhor do que o primeiro dia. É normal. Primeiro dia a gente estava ainda colocando em prática tudo que nós aprendemos nos últimos anos, mas como tinham dois anos sem carnaval, a estrutura, digamos assim, estava ainda, precisando engrenar e ontem decolou, efetivamente. Todos os serviços melhoraram muito, principalmente com a solução que foi dada no tempo recorde", afirmou, em coletiva na manhã deste sábado, 18.

Segundo Bruno, o trânsito fluiu e garantiu ao folião um tempo de deslocamento menor do que em 2020. Ele citou ainda o número de agressões, que caiu 70%.

“É um carnaval que está sendo curtindo no clima de tranquilidade maior do que os outros anos”, afirmou.

“Esse carnaval a gente sente aqui uma diversidade muito grande, de ritmos, estilos. Hoje será um dia também um sucesso ainda maior. A gente sabe que no sábado tradicionalmente as pessoas vão mais à rua, seja no Centro, como também lá no circuito Barra-Ondina, mas estamos preparados para receber essas pessoas”, garantiu.