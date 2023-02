Pedro Tourinho elogia Janja: "Pessoa maravilhosa"

Presente no Camarote Expresso 2222 na noite deste domingo, 19, o secretário de Cultura e Turismo (Secult) da Prefeitura de Salvador, Pedro Tourinho, disse que o Carnaval de 2023 é único não só por ser o primeiro após a pandemia de covid-19, mas também por acontecer meses após a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro (PL).

"Eu acho maravilhoso isso. É bom lembrar que o partido do prefeito [União Brasil, partido de Bruno Reis] está com o governo Lula", disse o secretário ao Portal A TARDE.

Perguntado sobre o clima amistoso no camarote entre membros dos governos municipal e estadual e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, Tourinho rendeu elogios à paranaense.

"Janja é uma pessoa maravilhosa. É bom lembrar que esse Carnaval é da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado", afirmou o chefe pasta da cultura do município.

"Esse Carnaval é um suspiro depois de tantas perdas na pandemia e após uma eleição tão polarizada", concluiu.