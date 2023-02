Policiais infiltrados prendem foragido no Circuito Barra-Ondina

Policiais infiltrados do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) prenderam um homem foragido da Justiça na tarde deste domingo, 19, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Segundo informações da Polícia Civil, o acusado tinha mandado de prisão em aberto por roubo qualificado e foi capturado na altura do Cristo da Barra, quando foi reconhecido pelos investigadores.

“É um criminoso contumaz na prática de roubos e possivelmente estava no Carnaval para praticar mais desses delitos. Nossas equipes veladas seguem atentas, identificando e prendendo envolvidos com práticas delituosas nos circuitos”, explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

O homem foi conduzido para o Posto de Resposta Operacional Tática Especializada e Gerenciamento de Riscos (PROTEGER) do Farol da Barra, onde terá o mandado cumprido e posteriormente seguirá para o sistema prisional