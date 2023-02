Público acompanha passagem de O Kannalha na Avenida

Um dos primeiros artistas a se apresentar na noite deste domingo, 19, no circuito Osmar (Campo Grande), O Kannalha desfilou com a potência do pagode no Carnaval de Salvador e arrastou uma grande multidão pelas ruas.

O Portal A TARDE conversou com uma família, que comemorou o retorno da folia para a capital baiana e se divertiu ao som do Pagodão do Kannalha.

"Amei, muito bom. Muita alegria, a gente ficou dois anos de pandemia, estou muito feliz de estar aqui no Carnaval de Salvador e no trio do Kannalha. Estamos com a família toda, a gente trouxe 17 pessoas", disse Ludmila Barbosa, de 20 anos, que estava acompanhada de Ylana Souza, de 18, e outros familiares.

A apresentação estava prevista para acontecer durante o início da tarde, mas contou com um longo atraso. Estão previstos trios comandados por Mudei de Nome, Thiago Aquino, Baiana System, Alinne Rosa, Parangolé, Oh Polêmico, Timbalada, Tierry, entre outros no Circuito Osmar.