Quarto dia de Carnaval registra queda no número de ocorrências

O quarto dia do Carnaval teve uma redução de 53% nos índices de crime contra o patrimônio nos três circuitos oficiais. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira, 20, no auditório do Quartel do Comando Geral da PM, nos Aflitos, com a presença do governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), em comparação ao mesmo período do último Carnaval, o número de furtos caiu de 196 para 95, enquanto o de roubos também caiu de 29 para 10 casos. O domingo também não teve registro de morte violenta na festa..

Outro dado que aponta uma redução da violência no Carnaval, é o baixo registro de lesão corporal, que passou de 31 casos em 2020, para sete, esse ano, uma queda de 77%

Nos primeiros dias da festa, a diminuição do registro de lesões corporais é de 65%, de 83 para 29.