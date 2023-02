'Que haja amor para todo mundo', diz Luiz Caldas no Circuito Dodô

Precursor do axé, Luiz Caldas mostrou que a energia segue em alta no sexto e último dia oficial do Carnaval de Salvador, nesta terça-feira, 21, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Ainda no início do percurso, o artista celebrou a retomada da festa após restrições da pandemia de Covid-19. "Beleza. Parecia uma eternidade tanto tempo sem isso aqui. Então, que haja amor para todo mundo", destacou.

O cantor puxou a pipoca ao som inconfundível da guitarra e de grandes sucessos da carreira, como "Haja Amor" e "O Que é Que Essa Nega Quer?".

A multidão de foliões cantavam em coro: "Eu queria ser uma abelha e pousar na sua flor" e "Assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega".