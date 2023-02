Reconhecimento Facial bate recorde de localizados no Carnaval

O Sistema de Reconhecimento Facial da SSP bateu um novo recorde com 15 foragidos da Justiça localizados nos circuitos do Carnaval de Salvador, apenas no sábado (18). No acumulado dos três dias da folia, 21 criminosos com mandados de prisão foram retirados da festa.

Homicidas e assaltantes tentaram passar pelos Portais de Abordagem ou foram flagrados em pontos estratégicos que contam com câmeras fixas e móveis do Reconhecimento Facial.

Entre os presos, destaques para um homem que assassinou o vizinho, no Vale das Pedrinhas, em 2006, uma mulher que atirou contra uma policial militar, em 2014, e um homem que possuía mandado de prisão por roubo de veículos e receptação de carros e motos com restrição.

"As reduções de lesões, roubos e furtos no Carnaval de Salvador estão diretamente ligadas ao desempenho do Reconhecimento Facial. São criminosos que tentariam manchar a imagem da nossa linda festa", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.