Sábado de Carnaval registra redução em todos os índices criminais

O sábado de Carnaval teve redução de 47% no número de lesões corporais, passando de 17 para nove casos, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da (SSP). A queda acontece em comparação com o mesmo dia de festa da folia de 2020.

De acordo com a SSP, o número de crimes contra o patrimônio também teve declínio. Os furtos caíram 48%, saindo de 260 para 135 registros, e os roubos de 32 para 23.

"Essa é uma tendência que já era aguardada devido à dinâmica observada nos primeiros dias. Com o mapeamento dos locais mais sensíveis, de maiores registros, e o posicionamento das patrulhas e das equipes veladas, a retirada de pessoas que cometem roubos e furtos dos circuitos ajuda a diminuir o número de caso ao longo da festa", explicou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Também foram registradas cinco prisões em flagrante pelos crimes de importação sexual, lesão corporal relacionada à Lei Maria da Penha, furto, tráfico de drogas e discriminação.

No mesmo dia foram encontrados 19 foragidos da Justiça com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial. Entre eles estão traficantes, homicidas, estupradores, entre outros criminosos.