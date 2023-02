Sesab totaliza 115 casos encaminhados para unidades de saúde

Desde a abertura oficial do Carnaval, na última quinta-feira, 16, até às 7h desta quarta-feira de cinzas, 22, foram registradas 115 ocorrências nos circuitos da folia que precisaram ser encaminhadas para hospitais e unidades de saúde. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), que recebeu investimento de mais de R$ 3 milhões para atender as demandas da festa.

Desse total, 67 pacientes foram direcionados para o Hospital Geral do Estado. Ao todo, 3.016 pessoas fizeram testes para detecção de infecções sexualmente transmissíveis. Destes, 29 resultados foram positivos para HIV, 212 para sífilis, 7 foram confirmados para hepatite C e 5 para hepatite B.

Segundo a Sesab, todos os casos foram encaminhados para tratamento. Foram distribuídas mais de 700 mil camisinhas nos seis dias de carnaval.

Hemoba

Com o slogan “chame gente”, a Fundação Hemoba realizou uma campanha para reforçar os estoques. Nos seis dias de carnaval, com exceção do domingo, quando não houve captação, 1.108 candidatos se habilitaram para doar sangue. Foram coletadas 832 bolsas de sangue e 19 cadastros de medula óssea.