Sob as bençãos de Brown, homem e mulher se casam em trio na Barra

No retorno ao Carnaval de rua de Salvador, cacique Carlinhos Brown celebrou um casamento em pleno circuito Barra-Ondina, na noite desta sexta-feira, 19, na saída de seu bloco. "Eu lhe declaro marido e mulher", disse o veterano.

O cantor Paulinho Mosca e a atriz Larissa Bracher firmaram simbolicamente o matrimonio em cima do trio. Comandada por Brown, a cena foi de emocionar.

Durante a cerimônia, o Camarote Andante sofreu um apagão e ficou parado no Farol da Barra por cerca de 10 minutos, o que não atrapalhou a animação da galera, que continuou a cantar a após o silêncio. Brown teve que descer do alto do trio para verificar o que houve de errado.

"Isso acontece. É porque nós estamos fazendo experiências também", disse o Cacique Rei, pouco antes de um no problema no som.