Suspeita de assalto é presa no Carnaval de Itapuã

Uma assaltante foi presa na noite deste domingo, 19, após ser identificada pelo Sistema de Reconhecimento Facial, no bairro de Itapuã, em Salvador. Ela é a primeira criminosa localizada pela tecnologia em Carnaval de bairro.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a Plataforma de Observação Elevada (POE) opera o sistema de Reconhecimento Facial Itinerante, com câmeras móveis instaladas em um caminhão.

Identificada com de 95% de semelhança, o dispositivo enviou um alerta às equipes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), que acionaram as autoridades policiais presentes no circuito.

Após confirmação de documento, a assaltante foi apresentada na Polinter, onde a ordem judicial foi cumprida.