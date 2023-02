Targino desce de camarote para encontrar Ivete Sangalo

Em sua exibição no Circuito Dodô neste sábado, 18, com o seu Bloco Coruja, Ivete Sangalo atraiu as atenções de duas personalidades que estavam no Camarote da Band, localizado em Ondina: o prefeito de Salvador Bruno Reis (UB) e o astro do forró Targino Gondim.

O forrozeiro desceu do Camarote da Band. “A gente está indo para ver o show dela. Vamos ver o que acontece”, disse Targino ao Portal A TARDE, enquanto corria junto com sua equipe para ver de perto a apresentação da cantora.