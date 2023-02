"Temos Carnaval até para quem não gosta", diz presidente da Saltur

Uma festa multicultural, com atrações inclusive para que não curte os ritmos tradicionais do Carnaval de Salvador. É assim que a folia é definida pelo presidente da Salur, Isaac Edington, que na manhã deste sábado, 18, participou da coletiva de imprensa do prefeito Bruno Reis.

O evento acontece no Espaço Salvador Capital Afro, localizado no Cine Meta Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, com o objetivo de apresentar o balanço dos primeiros dias do Carnaval.

"A gente tem toda a parte de fazer esse Carnaval ser bastante multicultural. Aqui, a gente tem Carnaval até pra quem não gosta, com palco do rock, tenda eletrônica, trio de forró, mostrando o que é essa diversidade do Carnaval de Salvador", destaca Edington.

O presidente da Saltur ressalta ainda a atenção especial dada ao Circuito Osmar, no centro da cidade, com uma série de novidades estreando na edição de 2023.

"Ontem (sexta) eu fiquei super feliz, a gente teve condições de prestigiar o centro, já com grandes atrações se apresentando no circuito do Campo Grande. A gente inaugurou a Varanda da Folia, tivemos já o primeiro Por do Sol com Aafrodisíaco, na Praça Castro Alves, o palco Donas dos Som, com atrações femininas e negras mostrando a força da mulher, o Palco Multicultral também, em frente à Praça Municipal. Hoje a gente começa uma coisa muito importante da cidade, que é o Carnaval nos bairros".