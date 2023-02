Thiago Aquino leva o arrocha para o Carnaval do Campo Grande

Conhecido por cantar músicas do ritmo arrocha, também chamado de sofrência, o cantor baiano Thiago Aquino desfilou neste domingo, 19,no circuito Osmar, no Campo Grande. A apresentação teve apoio do Governo do Estado.

Em trio sem cordas, a popular pipoca, Thiago Aquino embalou uma multidão que acompanhou todas as músicas em coro. Os foliôes estavam animados e dançaram muito ao som das canções de sucesso do cantor, que estourou em 2021 e participa do seu primeiro Carnaval.