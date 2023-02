Vendedores reclamam de atraso na chegada de fantasias

O primeiro Carnaval de Salvador após a pandemia de covid-19 gerou entusiasmo em ambulantes, catadores de latinhas de alumínio, artistas e foliões de todas as idades e com diversas reivindicações. Para uma classe sempre presente na folia, porém, a edição de 2023 tem trazido alguns obstáculos específicos.

“A gente adquiriu o produto mais caro e precisou passar para o cliente mais caro também. Esse ano não foi igual aos outros em termos de fartura”, disse ao Portal A TARDE o vendedor de itens de fantasia Joel José, que trabalhou no Circuito Osmar, também conhecido como Circuito Campo Grande, nesta sexta-feira, 17.

Segundo o também vendedor Gildeon Moreira, os preços mais elevados dos fornecedores teve a ver com o transporte de mercadorias. “Os containers [marítimos] estão presos. O pedido foi feito, mas estão aguardando chegar. Prejudica as vendas, mas estamos aqui dando o melhor”, aponta Gildeon, que tem como item mais vendido as pistolas de água.

As Muquiranas, que tem foliões que costumam usar as pistolas de água, se apresentam no Circuito Osmar neste sábado, 18.

Também com a pistola de água como um dos produtos mais vendidos, Antônio Sérgio reconhece a demora na chegada de mais produtos, mas diz estar satisfeito com as vendas e prega otimismo para os próximos dias. “Está faltando produto no comércio para a gente ganhar [mais dinheiro], mas está chegando. Demora, mas vai chegar”, afirma Antônio.

Para a vendedora Liane Gomes, que tem a tiara como principal item vendido, o cancelamento do Carnaval de Salvador do ano passado, por conta da covid-19, colaborou para o cenário atual. “Devido à pandemia, alguns fornecedores ficaram com medo de investir, como no ano passado [2022], em que as negociações foram feitas [entre fornecedores e vendedores de rua], mas acabou não tendo [o Carnaval]”, analisa.