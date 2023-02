Vereador propõe enquete com população para reviver Circuito Osmar

O vereador Sílvio Humberto (PSB) ofereceu uma alternativa para entender o que pode voltar a levar o público baiano para o Circuito Dodô (Campo Grande). Para o opositor do prefeito Bruno Reis (União), a juventude pode ajudar a propor soluções através de uma enquete.

"Não é que as pessoas não vão para lá, precisa projetar fora também esse Carnaval, dizer que o que é o Carnaval do Centro, o que é o Circuito Osmar. Precisa criar um ambiente para atrair. Assim, só colocando atração, eu acho que não está funcionando. A gente precisa conversar para encontrar um bom termo que mantenha o Carnaval de Salvador vivo. A gente pode, de repente, fazer uma enquete com a juventude para saber como melhorar o Carnaval do Centro", disse em resposta a questionamento do Portal A TARDE, na saída do Ilê Ayê, neste sábado, 18.

Na avaliação de Sílvio Humberto, a ideia da Prefeitura de Salvador, de levar atrações grandes do cenário musical baiano para o Campo Grande, não tem dado certo.

“Primeiro tem que se conversar com quem faz a folia. Além da população quem faz a folia são os artistas. Temos que encontrar uma alternativa porque o modelo experimentado não tem dado certo. Não é só você deslocar as atrações. As pessoas viam a Barra como circuito alternativo, mas o 'pesado' era nos três últimos dias no Centro. A medida que isso foi se esvaziando, eu acho que a gente precisa pensar em um Carnaval alternativo no Centro, usando a manhã", opinou.

A avaliação da Prefeitura de Salvador é de que as ações planejadas pela para a região já estão surtindo efeito. Segundo Bruno Reis, há uma participação popular maior, o que deve se intensificar a partir do próximo domingo, 19.

Ao Portal A TARDE, Silvio Humberto também comemorou a retomada da saída Ilê Ayê. "Se já era emocionante chegar ao Curuzu agora é uma emoção renovada ver o mais belo dos belos. É um bloco que exalta a negritude, que fala do nosso dia a dia, então é emoção sempre renovada e que eu fico sempre com o coração pulsando”, falou