Vice-prefeita apresenta balanço da Saúde no terceiro dia de Carnaval

Presente na coletiva de imprensa da Prefeitura de Salvador neste domingo, 19, a vice-prefeita e secretária de Saúde, Ana Paula Matos (PDT), fez um balanço do terceiro dia de Carnaval e destacou alguns números importantes registrados pela pasta.

"Olha, a gente tem trabalhado muito, a equipe está muito preparada e a gente tem visto uma diminuição no número e na gravidade das ocorrências. Para você ter uma ideia, comparando o sábado [de Carnaval] desse ano com o de 2020, você sai de 978 atendimentos para 693, redução de 29% e de 27,5% no acumulado de todos os dias", ressaltou.

Segundo a gestora, os números poderiam ser ainda menores, mas o registro de pequenas ocorrências faz com que a quantidade de atendimentos cresça e eleve a porcentagem divulgada nos últimos balanços.

"Há um aumento no atendimento em enfermarias, daquele curativo que a gente precisa nessa festa. O número poderia ser ainda menor se não fosse essa procura."

A redução no número de agressões físicas e cirurgias foi comemorada pela vice-prefeita da capital baiana, que atenuou a situação, embora positiva, com o crescimento da taxa de internação por intoxicação alcóolica.

"Tem um número significativo que é a redução de 18% nas cirurgias de bucomaxilo e 53% nas cirurgias em geral. Quer dizer que as agressões físicas estão diminuindo, com uma redução de 36%, mas o mais importante é diminuir o impacto cirúrgico. Agora eu tenho um número que chama a atenção: a intoxicação alcoólica ainda tem representado um número significativo pra gente, especialmente nas mulheres. 63% dos problemas provocados por excesso de bebida são em mulheres, quase duas vezes mais do que nos homens", completou.

A advogada e professora ainda aproveitou para fazer um apelo às mulheres que estão curtindo a folia e reforçou alguns cuidados que podem ajudar a evitar acidentes e maiores danos.

"Eu quero fazer uma apelo: meninas, se cuidem, ainda tem muitos dias para brincar. Não fiquem se desgastando na festa. Vocês também estão utilizando muito salto alto, sapato inadequado, então tem muitos casos de torções. Venha com um sapatinho baixo, vai ficar linda do mesmo jeito e não vai sentir dor", concluiu.