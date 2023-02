Vote! Qual foi o melhor momento do Carnaval 2023?

Perto de terminar, o Carnaval de Salvador vai deixar saudades. A folia, que voltou com força total após dois anos de pandemia, foi marcada por encontros e momentos irreverentes, mas também polêmicos.

Mas na sua opinião, qual foi o melhor momento do Carnaval 2023? Vote na nossa enquete! Entre as opções estão a passagem de Oh Polêmico pelo trio de Anitta, a pipoca colorida de Saulo Fernandes e o desfile dos Filhos de Gandhy.

É muito fácil votar. Basta acessar o nosso Portal A TARDE. Não esqueça de conferir todas as notícias da festa de Momo no A TARDE Folia. Queremos saber a sua opinião!