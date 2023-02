Vovô cobra maior investimento, mas enaltece Ouro Negro na saída do Ilê

Foram três anos de espera. Não só pelo Carnaval, a festa popular e democrática que mobiliza milhões de pessoas, mas pelo resgate da tradição e reafirmação da grandeza da cultura afro na Bahia.

A homenagem aos orixás que marca a tradicional saída do Ilê Aiyê para o Carnaval encheu de gente e beleza as apertadas ruas do Curuzu, na noite deste sábado, 18. Baianos, turistas, autoridades e jornalistas da Bahia e do mundo disputaram cada palmo da famosa ladeira do bairro.

Os tambores do bloco conhecido como "o mais belo dos belos" sbriram os trabalhos para energizar o Carnaval. A cerimônia ainda teve banho de pipoca e a soltura de pombas, que simbolizam a paz desejada pelo bloco no Carnaval.

Da parte externa da casa de Mãe Hilda, que completaria 100 anos em 2023, a ialorixa Hildelice Benta dos Santos deu inicio à celebração, ao lado da Deusa do Ébano, dançarina e coreógrafa Dalila Santos de Oliveira, de Vovô do Ilê, presidente do bloco, e de autoridades e políticos. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o vice, Geraldo Junior (MDB) também acompanharam uma das manifestações mais esperadas do Carnaval, além de vários secretários de Estado.

Além do centenario de Mãe Hilda, o Ilê Aiyê celebra também os 100 anos de nascimento de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola e tido como um heroi nacional por causa das lutas pela independência do país africano.

"É uma emoção retomada, um momento muito especial, com o mesmo brilho. 30 anos da Band'erê. O pessoal não entende, não reconhece isso, a força desse bloco, fazer a Liberdade parar", destacou Vovô do Ilê.

O presidente do bloco também cobrou maior investimento nos blocos afro, mas enalteceu o programa Ouro Negro, do governo do Estado, que patrocina diversas entidades carnavalescas.

"Importante ele [governador Jerônimo Rodrigues] ver e reconhecer que tem que investir mais na cultura negra. (...) Se não fosse o Ouro Negro muitas entidades não iriam sair".

A saída do Curuzu reforça a ancestralidade que está nas origens do Carnaval negro, como, por exemplo, por meio da música do camdoblé, e afirma, a cada folia momesca, a importância da luta por protagonismo na festa.

Após a saída do bloco, os integrantes se reuniram na Senzala do Barro Preto. Depois voltam a se encontrar no Campo Grande, onde desfilam já na madrugada deste domingo.

Inspiração

A Deusa do Ébano deste ano, Dalila de Oliveira, figura importante nas celebrações do Ilê, disse, durante a saída do bloco, que tem consciência do papel que exerce, para inspirar a juventude negra.

"Quero dizer a todas as mulheres, todas as crianças, que nós podemos estar no lugar que a gente quiser, esbanjando nossa beleza, emanando todo o nosso poder, que é necessário".