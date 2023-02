Voz de Ivete Sangalo orienta rota do Waze no Carnaval de Salvador

O folião que vem à capital baiana para curtir o Carnaval já conta com uma novidade do aplicativo de GPS, Waze. A tecnologia passou a ofertar um mapa da festa com as principais informações ligadas ao trânsito com a Opção de voz de Ivete Sangalo.

Por meio do aplicativo, trabalhadores e foliões terão acesso às informações atualizadas com identificação das vias bloqueadas, localização das barreiras fixas e móveis, áreas de restrição do circuito, identificação de postos de saúde e postos de segurança pública.

A diretora de Transformação Digital da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), Lorena Borges, disse que a iniciativa do app com o intuito é promover o acesso mais rápido e assertivo dos foliões e trabalhadores à festa.

“Além dos foliões, todo o pessoal que trabalha com transporte no Carnaval como motorista de aplicativo, mototáxi e táxi, por exemplo, vão se beneficiar desse novo recurso junto a plataforma, de forma que tenham sempre os melhores caminhos”, explicou.

A Semit estará durante toda a folia de momo com uma equipe de editores de mapa atuando para atualizar informações no aplicativo com as ações da festa, de modo que quem for aos circuitos carnavalescos fazendo uso do app tenha sempre as informações das rotas atualizadas.