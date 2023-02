Xanddy atende casal de foliões e faz chá revelação em cima do trio

No último domingo, 19, enquanto comandava o bloco 'Daquele Jeito', no circuito Dodô (Barra-Ondina), Xanddy Harmonia recebeu um pedido para lá de inusitado de um casal de foliões.

A dupla pediu para o cantor, de cima do trio elétrico, fazer o chá revelação do filho deles que iria nascer. O cantor aceitou e fez a brincadeira ao lado da esposa Carla Perez.

Grávida, Priscilla Gonçalves e o esposo Marcelo Correia passaram parte do circuito com uma faixa que estava anunciando a gestação da mulher. No fim do percurso, o cantor chamou os futuros papais para subir no trio.

A responsável pela revelação foi Carla Perez. Depois da contagem regressiva, que teve apoio da multidão, a ex-dançarina se atrapalhou e acabou estourando o bastão de fumaça em sua roupa. Mas, mesmo assim, o sexo do bebê foi revelado e vai ser um menino.

Bastante emocionados, os pais falaram que o nome da criança vai ser Alexandre, uma homenagem ao cantor, que se chama Manuel Alexandre.