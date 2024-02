Carnaval leva bloquinhos para o centro histórico de Lençóis | A TARDE

Um dos pontos turísticos preferidos de quem quer fugir do Carnaval da capital baiana, a cidade de Lençóis tem registrado um aumento significativo no número de foliões nos últimos anos. No entanto, as estreitas ruas históricas da cidade agora são palco para aqueles que desejam cair na folia ao som das tradicionais marchinhas.

Com o surgimento independente de blocos como "Vá Tomar no Beco", "Boi Fujão", "Boi Diamante" e "Bloco da Lili", a programação para quem visita Lençóis durante o Carnaval ganhou novos atrativos.

Além dos passeios pelos diversos pontos turísticos naturais da região, os visitantes agora têm a oportunidade de participar de uma folia animada pelas ruas da cidade.

Confira abaixo a programação completa: