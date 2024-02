Com ou sem chuva, foliões aproveitam Carnaval mesmo com mau tempo | A TARDE

Apesar da forte chuva que atingiu a cidade durante toda a manhã deste domingo, 11, os foliões não perderam a vontade de curtir o quarto dia da folia momesca. Por volta das 17h, o Farol da Barra já estava com público cheio para curtir a saída de Bell Marques e Ivete Sangalo.

As soteropolitanas Carli Alves, de 60 anos, e Neide Dias, de 68, estavam em grupo de cinco amigas para aproveitar a festa. Para elas, não teve chuva que parasse a vontade de curtir a folia.

“Eu venho até com fogo, o que dirá com chuva. Com chuva, com sol, eu vou estar aqui. Eu amei tudo. O Carnaval eu não perco por nada. Todo mundo show”, diz Neide.



“É uma maravilha. Ivete Sangalo, Xanddy, Bell Marques. É meu terceiro dia. Com certeza eu venho nos próximos dias, com ou sem chuva”, comenta Carli.

O casal João Henrique, de 28 anos, e Victor Eloy, de 26 anos, estava à espera da saída do bloco Largadinho, de Claudia Leitte. Os dois também afirmaram que não largariam a folia por causa da chuva.

“Viria com chuva, tem que aproveitar, eu saí todos os dias. Hoje eu vim por causa de Claudia Leitte”, comenta João Henrique.



“Eu viria com ou sem chuva, porque a gente tem que aproveitar o Carnaval. É uma vez no ano. Se não tivesse Claudia eu estaria aqui do mesmo jeito. Vamos todos os dias até terça-feira”, completa Victor.