Confira o que abre e o que fecha em Salvador e RMS durante o carnaval | A TARDE

O Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quinta-feira, 8, nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande). Nos dias da folia baiana, shoppings, lojas, supermercados e serviços alterarão os horários de funcionamento. Confira abaixo como será o funcionamento desses estabelecimentos.

| Shoppings |

Shopping da Bahia - OShopping da Bahia estará aberto todos os dias no Carnaval. Na quinta (08) e sexta-feira (09), o centro de compras estará aberto em horário normal, das 09h às 22h. No sábado, o funcionamento ocorrerá das 09h às 20h, encerrando um pouco mais cedo. Já no domingo e na segunda-feira, o shopping funcionará das 10h às 20h, abrindo uma hora mais tarde do que o normal.

Na terça-feira de Carnaval, 13, o centro de compras funcionará das 12h às 20h. Já na Quarta-Feira de Cinzas, o funcionamento será de 12h às 22h. Durante todos os dias, o cinema vai seguir a programação informada no site.

Shopping Barra - No shopping Barra, as lojas estarão abertas a partir das 09h na quinta (8), sexta (9) e no sábado. Domingo (10) e segunda (11) estarão fechadas, voltando a abrir na Quarta-Feira de Cinzas, das 12h às 22h. Outros espaços como Praça de Alimentação, Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e cinemas vão funcionar todos os dias, com horários diversos que podem ser consultados no site.

Shopping Piedade - No período do Carnaval o Shopping Piedade terá horário de funcionamento diferenciado. Na quinta-feira e na sexta-feira, 08 e 09/02, o shopping abre das 9h às 18h, fechando duas horas mais cedo. De sábado a terça-feira, 10 a 13/02, o empreendimento estará fechado. Na Quarta de Cinzas, 14/02, o funcionamento será a partir das 12h até às 20h, voltando a funcionar normalmente na quinta-feira, 15/02, das 9h às 20h.

Parque Shopping Bahia - Localizado em Lauro de Freitas, no sábado (10), o shopping funciona normalmente, com lojas, praça de alimentação e o Magic Games Park abertos, das 10h às 22h, e a Alameda Gourmet das 11h às 23h.

Domingo (11) as lojas e o Magic Games Park estarão fechados. A praça de alimentação funcionará das 12h às 21h e a Alameda Gourmet das 12h às 22h. Na segunda (12) e na terça (13), as lojas, praça de alimentação e o Magic Games Park abrem das 12h às 20h. A Alameda Gourmet funciona das 12h às 21h.

Já na quarta-feira (14), as lojas e a praça de alimentação abrem das 12 às 22h. O Magic Games Park abre das 14h às 22h. A Alameda Gourmet funciona das 12h às 23h. O Cinépolis funciona normalmente, conforme programação disponível no site do cinema.

Shopping Paralela - No sábado, 10, o funcionamento será de 9h às 20h; domingo, 11, e segunda, 12, será de 10h às 20h; na terça-feira, 13, de 12h às 20h; já na quarta-feira, 14, será de 12h às 22h. O cinema e boliche seguem suas programações normais de funcionamento.

| Supermercados e lojas avulsas |

Mercantil Atacado

10/02 (sábado)

Calçada, Ogunjá, Pirajá, San Martin, Pau da Lima e Lauro de Freitas – das 7h às 21h

11/02 (domingo)

Calçada, Ogunjá, Pirajá, San Martin e Pau da Lima - das 7h às 15h

Lauro de Freitas – das 7h às 18h

12/02 (segunda)

Calçada – das 7h às 20h

Ogunjá, Pirajá, San Martin, Pau da Lima e Lauro de Freitas - das 7h às 21h

13/02 (terça)

Calçada, Ogunjá Pirajá, San Martin, Pau da Lima e Lauro de Freitas – das 7h às 18h

Gbarbosa

10/02 (sábado)

Hiper Iguatemi - das 7h às 21h

Costa Azul - das 7h às 22h

Brotas - das 7h às 20h

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Cabula - das 7h30 às 20h

Guarajuba - das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compras.

11/02 (domingo)

Hiper Iguatemi - das 7h às 18h

Costa Azul - das 7h às 20h

Brotas - das 7h30 às 14h

Lauro de Freitas – das 7h às 19h

Cabula - das 8h às 14h

Guarajuba - das 7h às 20h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compras.

12/02 (segunda)

Hiper Iguatemi - das 7h às 21h

Costa Azul - das 7h às 21h

Brotas - das 7h às 20h

Lauro de Freitas - das 7h às 22h

Cabula - das 7h às 20h

Guarajuba - das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compras.

13/02 (terça)

Hiper Iguatemi - das 7h às 18h

Costa Azul - das 7h às 20h

Brotas - das 7h às 16h

Lauro de Freitas – das 7h às 19h

Cabula – das 7h30 às 16h

Guarajuba - das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compras.

14/02 (quarta)

Hiper Iguatemi - das 7h às 21h

Costa Azul - das 7h às 22h

Brotas - das 7h às 20h

Lauro de Freitas - das 7h às 22h

Cabula – das 7h30 às 20h

Guarajuba - das 7h às 21h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compras.

Perini

10/02 (sábado)

Graça, Pituba e Vasco da Gama - das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 22h

11/02 (domingo)

Graça, Pituba e Vasco da Gama – das 6h30 às 20h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 20h

12/02 (segunda)

Graça, Pituba e Vasco da Gama – das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 21h

13/02 (terça)

Graça, Pituba e Vasco da Gama – das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 20h

14/02 (quarta)

Graça, Pituba e Vasco da Gama – das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul – das 7h às 22h

Home Center Ferreira Costa - Na quinta (8) sexta-feira (9) o Home Center Ferreira Costa vai funcionar de 8 às 21h. No sábado, será de 08 às 18h. Já no domingo (11) e segunda-feira (12), o funcionamento será das 9h às 18h. No último dia de carnaval, terça-feira, 13, o estabelecimento estará fechado, voltando a abrir na Quarta-Feira de Cinzas, das 8h às 21h.

I ZooIógico I

O Jardim Zoológico de Salvador estará fechado ao público entre os dias 5 e 14 de fevereiro, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira (15).

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informa que as atividades administrativas, técnicas e operacionais continuarão normalmente nesse período.