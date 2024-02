Decreto regulamenta proibição de pistolas d´água na folia | A TARDE

A regulamentação da lei que proíbe o uso de pistolas d´água no carnaval baiano acontece nesta segunda-feira, 29, 14h, no COI (Centro de Operações e Inteligência), com a participação da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Secretaria de Segurança Pública.

De autoria da deputada Olívia Santana (PCDoB), a lei 14.584, de 2 de junho de 2023, proíbe, em todo o Estado da Bahia, o uso das pistolas e similares, com o objetivo garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, coibindo práticas de misoginia e machismo.

Os blocos, agremiações e demais organizações deverão adotar medidas para impedir a utilização das "pistolas de água" por seus foliões ou associados, por meio de campanhas educativas e adoção de penalidades aos infratores.

Além disso, os organizadores de eventos privados deverão seguir as orientações expedidas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e Secretaria de Segurança Pública, que irão trabalhar conjuntamente para o recolhimento dos artefatos do Circuito.

O decreto estabelece que durante o carnaval e festas de rua, as pessoas portando "pistolas de água" serão orientadas a entregar os artefatos nos portais de abordagem ou nos locais indicados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres.

A Secretaria também promoverá o recolhimento das "pistolas de água" descartadas e serão encaminhadas para cooperativas de reciclagem, preferencialmente lideradas por mulheres. “As mulheres representam mais da metade dos dois milhões de pessoas que participam da maior festa de rua do mundo. E o uso inadequado das “pistolinhas de água“ acabava intimidando, constrangendo e retirando cada vez mais mulheres dos espaços públicos”, diz Elisângela Araújo, Secretaria de Políticas Para as Mulheres.