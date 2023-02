Deputado federal critica ausência de ACM Neto no Carnaval

O deputado federal Zé Neto (PT) criticou nesta terça-feira, 21, a ausência de ACM Neto (União Brasil) no Carnaval. Ele citou o ex-prefeito de Salvador quando questionado por jornalistas sobre o fato de o ministro da Casa Civil de Lula, Rui Costa (PT), também não ter acompanhado de perto a folia soteropolitana.



“Eu acho que quem fez mais falta não foi Rui. Falta não, mas, eu diria, a pergunta ‘por que não veio?’, que é o ex-prefeito, que perdeu a eleição, mas deveria estar aqui. Acho que essa festa é mais do que essa disputa do dia a dia. Rui está no patamar, agora, de ministro. E Rui, pode ter certeza, está bem ligado no que está acontecendo na Bahia. Agora, semana que vem, estarei com ele para a gente discutir essas questões relacionadas às obras na Bahia que estão paradas”.

O parlamentar também defendeu Rui Costa, que precisou interromper uma viagem com a família para viajar com o presidente Lula (PT) ao litoral de São Paulo, onde dezenas de pessoas morreram após fortes chuvas atingirem a região no final de semana.

“Rui está trabalhando. Ele veio um dia, pensava até em vir [ao Carnaval], mas, veio um dia com a família para a praia, no primeiro dia de Carnaval. E depois teve essa situação que ele teve que ir com Lula, para acompanhar de perto o que está acontecendo em São Sebastião, em São Paulo”.