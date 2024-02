Diretor da GCM minimiza agressão a folião: "coisa de carnaval" | A TARDE

O diretor da Guarda Civil Municipal (GCM), Maurício Lima, minimizou os casos de agressão envolvendo um folião e um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) durante a festa de pré-carnaval Pipoco.

Ao Portal A TARDE, Maurício classificou a situação como pontual e "normal do carnaval".

"O que aconteceu ali foi, simplesmente, um folião esbarrou no guarda e ele tentou se desvencilhar. Nada demais, coisa de carnaval", disse, em coletiva de imprensa, no Camarote da Prefeitura, no Circuito Barra-Ondina.

O titular da GCM ainda disse que o caso foi um episódio isolado. "Desde o início do Carnaval, estamos acompanhando um Carnaval de Segurança e paz".

O caso em questão aconteceu na última terça-feira, 7, nos festejos que antecederam a abertura oficial da folia momesca, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra).