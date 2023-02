Em meio à folia, Pelourinho fica sem luz por quase uma hora

Um dos pontos de festa do Carnaval de Salvador, o Circuito Batatinha, no bairro do Pelourinho, ficou sem luz por quase uma hora, na noite deste sábado, 18. De acordo com a Neoenergia Coelba, logo após a interrupção de energia, os técnicos foram enviados ao local para o trabalho de restabelecimento do fornecimento.

A Coelba afirmou para o Portal A TARDE que ocorrência teve início às 18h43 e foi resolvida por volta das 19h30. A empresa investiga as causas da interrupção.

Neste sábado, a folia no Pelourinho teve início às 16h. Entre as atrações, estão grupos musicais como: Mulheres na Folia, Alerta Mente Negra é Swing do Pelô. O evento será finalizado após a apresentação da Tomalira, inicialmente prevista para sair às 22h.

Confira a nota da Coelba:

A Neoenergia Coelba informa que normalizou o fornecimento de energia no bairro Pelourinho, após interrupção de energia registrada na noite deste sábado (18/02). Imediatamente após o registro da ocorrência, técnicos foram enviados ao local para iniciar o trabalho de restabelecimento do fornecimento de energia. A Neoenergia Coelba investiga as causas da interrupção.