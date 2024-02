Em Salvador, Marcus Majella dispara: "Solterissimo e macetando" | A TARDE

O ator e humorista Marcus Majella desembarcou em Salvador com todo gás para curtir no carnaval na cidade. Amante assíduo da festa momesca, ele falou que veio curtir "solterissimo". Majella teve um término conturbado no final do ano passado com seu ex-namorado, o influenciador Anderson Farinelli.

"Estou solterissimo e macetando, como diz Ivete. Amo carnaval e tem que ser solteiro, adoro" brincou o ator, que marcou presença no Camarote Salvador nesta quinta-feira, 8.

Inclusive, para o ator, a música desse carnaval é justamente essa. "Gente, eu durmo ouvindo, acordo ouvindo, quando eu estou de qualquer jeito em casa, quando eu estou vendo TV, eu já estou com macetando na cabeça, não tem como não gostar, né? Tipo, foi o máximo. Ivete é maravilhosa, a rainha, a deusa", disse.

Relação com Salvador e blocos afro

Majella é amante de Salvador, não só no carnaval, mas em outras épocas do ano. O ator está na cidade desde a segunda-feira, 5.

"Já estou aqui desde segunda, porque aqui é um carnaval que começa um pouco antes e eu adoro. Eu fui segunda para o cortejo afro, cada dia eu estou fazendo uma coisa. Hoje eu fui lá ver Ivete na Castro Alves, agora eu já estou aqui. Eu frequento muito Salvador, não só no Carnaval, nas durante o ano todo também. Eu costumo vir muito a cidade, a passeio e a trabalho também, às vezes com meus espetáculos e às vezes passeando quando eu estou de bobeira, eu vim pra cá, porque eu gosto muito, eu me sinto em casa aqui", disse.

O ator contou ainda que pretender ver a saída do Ilê no sábado, 10, e contou sobre o carinho que tem com os blocos afro.

"Eu amo o Ilê e provavelmente eu vou assistir sim. Eu já assisti a saída do bloco em outro ano na Ladeira do Curuzu. Era um sonho meu e realizei em 2016, nossa foi lindo demais. Mas eu já fui na noite da Beleza Negra também, acho que em 2015"