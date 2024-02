Encontro especial: Margareth Menezes canta 'Faraó' com Banda Mel | A TARDE

A tarde desta segunda-feira, 12, começou especial para os foliões que curtiram o Carnaval no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador. Após um hiato de 30 anos, a Banda Mel reapareceu com a formação original e matou a saudade de todos os fãs, fazendo eles se transportarem diretamente para os anos 90, com sucessos emblemáticos do grupo, como “Baianidade Nagô” e “Prefixo de Verão”.

Esta tarde marcou o segundo dia de participação da banda na folia momesca, e entre tantas surpresas, o grito de "Eu falei 'Faraó'", mais um clássico da música baiana, na voz de Margareth Menezes abrilhantou o desfile ainda mais, ao cantar com Márcia Short e Robson Morais. O encontro inédito fez o público cantar e dançar à vontade.

Durante a passagem do bloco, Short aproveitou para tecer elogios à Ministra da Cultura. "Eu entendo você como a grande rainha do Afro reggae. Tudo isso aqui existe por que saiu de você", declarou.

"Isso [músicas afro] levantou a autoestima do povo afro da Bahia e por isso que estamos aqui", respondeu Margareth.

Veja vídeo do momento, abaixo:

Daniel Genonadio