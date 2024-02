Filhos de Gandhy realiza lançamento da fantasia do Carnaval 2024 | A TARDE

O tradicional bloco Afoxé Filhos de Gandhy, conhecido como tapete branco do Carnaval de Salvador, vai fazer o lançamento oficial da fantasia para o carnaval de 2024, nesta quinta-feira, 25, às 11h30, na Rua Gregório de Matos, 53, no Pelourinho, em Salvador.

O bloco completa, este ano, 75 anos de carnaval, que terá como tema “Beleza Pura”, uma homenagem ao cantor e compositor baiano Caetano Veloso. O bloco vai celebrar a genialidade musical do artista, que escreveu a canção como uma celebração à retomada das ruas de Salvador pela sua população negra, através dos blocos afros e afoxés no Carnaval da cidade.

“Faremos uma grande e linda celebração à diversidade cultural e musical do Brasil, unindo afoxé com Tropicalismo e reafirmando a importância da liberdade de expressão e da resistência, valores tão presentes na história do Filhos de Gandhy e no legado de Caetano”, disse o presidente da agremiação, Gilsoney de Oliveira.

O bloco vai desfilar no domingo, 11, na segunda-feira, 12 e na terça-feira, 13, no circuito Batatinha (Pelourinho), circuito Dodô (Barra-Ondina) e circuito Osmar (Campo Grande), respectivamente.

Fundado em 1949, por um grupo de trabalhadores negros do cais do Porto de Salvador, os Filhos de Gandhy nasceu como uma entidade afro-brasileira, inspirada pela cultura da paz, igualdade e resistência cultural.