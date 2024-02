Furdunço: PM apreende 753 objetos pelos portais | A TARDE

A Polícia Militar apreendeu 753 objetos perfurocortantes das 13h de domingo, 4, às 1h de segunda-feira, 5, durante as revistas dos portais. Além disso, sete ocorrências com drogas foram registradas.

Segundo a PM, o registro foi realizado no segundo dia de operação pré-carnaval, como resultado da abordagem de um público de pouco mais de 272 mil pessoas que acessou os portais de abordagem durante o Furdunço.

Os dados são da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO), da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Não foram registrados crimes graves no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), onde mais de 50 atrações se apresentaram, e nem nas proximidades.

No dois eventos, sendo o Fuzuê, que aconteceu no sábado, 3, e o Furdunço, no domingo, 393.884 pessoas acessaram as avenidas através dos portais. Ainda no acumulado dos dois dias, foram retidos um total de 1.190 objetos proibidos, registradas 21 ocorrências com drogas e uma prisão em flagrante de um homem foragido da justiça.

A PM informou que também foram utilizados recursos tecnológicos dos portais com o videmonitoramento, sistema de reconhecimento facial e a contagem eletrônica de acesso.