Governador promete "se dividir" pela Bahia durante o Carnaval | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues afirmou nesta terça-feira, 23, que deve, mais uma vez, se dividir entre Salvador e cidades do interior da Bahia durante o período do Carnaval. A declaração foi dada durante o lançamento da operação de segurança para a folia.

A estratégia adotada pelo governador é a mesma de 2023, quando dividiu suas agendas entre Salvador e o interior do estado.



“Eu não fiquei ausente...fiquei presente no Carnaval, só que dividindo entre a capital e o interior. Eu tive condições de valorizar, prestigiar, por exemplo, o Carnaval da Chapada, que é um Carnaval diferente desse de Salvador...Tive a oportundiade de ir ao Extremo-sul, ao Vale do Jequiriçá, Maragogipe, Itacaré. Então, vou fazer o mesmo. Vamos montar uma estratégia de como é que a gente vai dirigir o Carnaval”, disse o chefe do Executivo baiano.