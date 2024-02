Governo lança Portal de Alerta e assina proibição de pistolas de água | A TARDE

O Portal Alerta Cidadão será lançado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta segunda-feira, 29. De acordo com o Governo do Estado, trata-se de uma ferramenta para que o cidadão possa registrar itens de sua propriedade, a exemplo de veículos, celulares e bicicletas, e, em caso de furto ou roubo, o próprio sistema emite um alerta para o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública.



Além do lançamento da ferramenta, o governador irá assinar o decreto que proíbe o uso de “pistolas de água” durante o Carnaval e festas de rua na Bahia. Um dos objetivos da nova lei é garantir segurança e bem-estar de todas as pessoas, coibindo práticas de misoginia e machismo.

O evento acontece às 14h, no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP, no Centro Administrativo, em Salvador, e contará com a presença da secretária de Políticas para as Mulheres, Elisângela Araújo, do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, os comandantes-gerais da Polícia Militar (PMBA), coronel Paulo Coutinho, e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), e outras autoriades.