Grupos vulnerabilizados terão atendimento especializados | A TARDE

Localizados no estacionamento do Shopping Barra, na Ladeira da Montanha, no Passeio Público e na avenida Milton Santos, em Ondina, os postos do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR) estarão disponíveis para atender vítimas de crimes de racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia e pessoas com deficiência, durante o Carnaval.

Os postos terão um efetivo formado pela equipe da Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação (Coercid), do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), além de outros servidores treinados pela Academia da Polícia (Acadepol) para atuar nas unidades especializadas, durante a festa momesca. Os postos atuarão em rede com órgãos como a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).

Segundo o coordenador do DPMCV, delegado Ricardo Amorim, os postos Servvir estão prontos para orientar foliões e turistas. “Estaremos presentes nos principais pontos do Carnaval orientando as pessoas e executando nosso trabalho de polícia judiciária, que é realizar procedimentos relacionados a crimes de intolerância e discriminação”, explicou.