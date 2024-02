Guarda Civil registra duas ocorrências no primeiro dia de Carnaval | A TARDE

Dados compilados pelo Núcleo de Estatística da Guarda Civil Municipal (NEST) contabilizaram apenas duas ocorrências nesta quinta-feira, 8, o primeiro dia do Carnaval de Salvador.



Mais de mil agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) estiveram nos três circuitos do Carnaval. Na Barra-Ondina, foi apreendida uma arma branca em posse de um ambulante.

Já no circuito Batatinha, no Centro Histórico, agentes prestaram apoio a um turista, acompanhando o mesmo até a Deltur para que a ocorrência de roubo fosse registrada pela autoridade competente.

Banda de música da GCM

Nesta sexta-feira, 9, a Banda de Música da Guarda vai se apresentar no Abrigo Dom Pedro II, às 10h.

Já no sábado, 10, as apresentações acontecem às 10h, no Centro de Aprendizado, Acolhimento e Convivência (CCACC 5), que fica situado na Escola Municipal Hildete Lomanto, no Garcia, e às 13h, no Camarote dos Idosos, no Campo Grande.