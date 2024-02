Há 8 anos nas ruas, bloco Rikezudas faz 'homenagem' à Barbie | A TARDE

Há cerca de 8 anos que o bloco Rikezudas, composto por foliões vestidos com roupas femininas, sai no carnaval de Salvador, com um tema diferente a cada ano. Na edição de 2024, o bloco decidiu fazer uma homenagem a uma das bonecas mais queridas do mundo: a Barbie.

“A gente sai sempre com o nosso bloquinho. A gente tem um mini trio ‘Riqueza’ que a gente vai empurrando, o som comendo no centro [sic] e a galera vai fazendo a resenha na rua. Todos os anos, a gente sai vestido de mulher, com um tema diferente”, disse Nilzo Nunes, integrante do bloco.

Neste ano, o Rikezudas conta com 25 integrantes, que fazem juntos, uma votação para decidir qual temática será homenageada no ano. Em 2023, os foliões decidiram homenagear o ex-BBB 23, César Black. “O ano passado, homenageamos um dos nossos integrantes, que é César Black, do BBB. A gente saiu em homenagem a ele, vestidos de enfermeira”, completa Nilzo.

Ainda no começo das festividades aguardadas no pré-carnaval, o bloco já está decidido a movimentar as ruas de Salvador: “O Rikezudas aqui está prometendo, viu? O pessoal está super animado e o bicho vai pegar os na rua”, comemorou o folião