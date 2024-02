Homem descumpre medida judicial e é preso no Carnaval | A TARDE

Um homem de 21 anos foi preso nesta terça-feira, 13, por descumprimento de restrições judiciais referentes ao uso de tornozeleira eletrônica. Ele já havia sido capturado na Barra, sexta-feira, 9, quando foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), na Central de Flagrantes do Victoria Center.

O TCO foi enviado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) e o Ministério Público deu parecer favorável ao mandado de prisão expedido com celeridade. Durante o cumprimento da medida judicial, uma porção de droga foi encontrada com o suspeito, que teve um novo TCO lavrado pela posse do entorpecente para uso pessoal.

O homem também responde pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, receptação de veículo roubado e corrupção de menores. Depois dos exames de lesões corporais, ele será encaminhado para o sistema prisional.