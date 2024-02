Jerônimo destaca ações de segurança no pré e Carnaval | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues conversou com o Portal A TARDE nesta quinta-feira, 8, na abertura do Carnaval de Salvador, na Praça Castro Alves, e destacou as ações do Governo do Estado para garantir a segurança dos foliões durante os festejos.

O chefe do Executivo reiterou ações que deram certo no pré-Carnval, Lavagem do Bonfim e Festa de Iemanjá e espera que a folia momesca seja com tranquilidade.

“É uma avaliação positiva, muito positiva. Ela é desafiante você imaginar que 3 milhões de pessoas rodando nos diversos circuitos, nos bairros, trabalhando, se divertindo, não é brincadeira, nós podemos considerar que temos a melhor polícia, porque coordenar uma festa desse tamanho, com a quantidade de incidentes que existem,nós nos orgulhamos muito. Nós tivemos, a partir da virada do ano, a festa da virada, o prazer de termos a tranquilidade dos números, festa do Bonfim, Iemanjá, Furdunço, todos com números muito equilibrados", disse Jerônimo.

"Tenho a plena certeza que do que fizemos, trouxemos do interior para trabalhar no Carnaval. A parceria com a Polícia Federal, inclusive…nós instalamos mais câmeras nos circuitos, portais de acesso para garantir que as pessoas não adentrem com qualquer tipo de material que possa causar dano à vida das pessoas, além da segurança pública, há um investimento significativo na retaguarda de saúde", pontuou o governador.