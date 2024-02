Jerônimo enaltece Carnaval do Pelourinho: 'Energia diferente" | A TARDE

Presente no Pelourinho para dar o pontapé inicial na folia do Circuito Batatinha, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) enalteceu o espaço e a "energia diferente" que o mesmo tem em comparação com os demais circuitos do Carnaval de Salvador.

No ano em que o Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, completa 50 anos e que o Olodum celebra seus 45 anos, o governador faz uma avaliação sobre a importância dos blocos afro e do debate do racismo.



“O Carnaval do Pelourinho é, realmente, diferente. Ele tem uma energia diferente. O público daqui é um público diferenciado. A cultura bate mais forte aqui, não tenho dúvida disso. E 50 anos homenageando os blocos afro. Pela história, o Carnaval de Salvador e da Bahia tem muitos valores. Mas um dos mais fortes é o potencial dos blocos afro, que trabalham o ano inteiro com projetos sociais, com a questão racial, com a questão das crianças e adolescentes. Aqui, é o fechamento de um ciclo de projetos muito importantes. E nós continuaremos pegando nas mãos desses blocos”, afirmou.

Neste ano, o Circuito Batatinha faz um passeio pela história do povo wodaabe, etnia nômade do Níger, na África Ocidental, e valorizou etnias do povo Ashanti.

Um dos contemplados pelo programa Ouro Negro, com cerca de R$ 15 milhões de incentivo, o Olodum deu início aos trabalhos no circuito.

"Cabe ao Carnaval contar a história da nossa gente, da nossa origem, valorizar ela. É uma forma de educar. O que as pessoas estão vendo hoje não vivem no cinema nem na escola. Cabem aos blocos afro contarem”, avalia João Jorge Rodrigues, cofundador do bloco Olodum.