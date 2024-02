Jerônimo Rodrigues visita central de coleta de material reciclável | A TARDE

As 16 cooperativas que realizam coleta de recicláveis no carnaval de Salvador reuniram mais de 73 toneladas de material apenas nos primeiros três dias oficiais de folia. O balanço foi aprfesentado nesta domingo, 11, durante visita do governador Jerônimo Rodrigues à central de coleta, localizada no bairro do Politeama.

O governador destacou a importância da parceria entre entes federativos para proporcionar melhor condição de trabalho aos catadores, com a estruturação crescente da cadeia produtiva de recicláveis.

"É fundamental que o governo federal, estadual e municipal reconheçam esse movimento dos catadores e a sua credibilidade.Além da geração de renda, da inclusão, as cooperativas contribuem conosco na articulação de políticas públicas" disse, destacando a presença de representações da Defensoria Pública, Tribunal Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho.



Entusiasta do cooperativismo e dos princípios da economia solidária, a primeira-dama Tatiana Veloso ressaltou o protagonismo dos catadores e a conjunção de esforços para execução dessa política pública. "Eles começaram tudo isso e hoje temos uma conjugação de esforços para garantir espaço adequado, dignidade e valorização desse segmento tão importante para a sociedade" , afirmou, ressaltando o apoio também de empresas .

Meta

Com a coleta realizada nos três primeiros dias, a meta de 90 toneladas recolhidas ate o final da festa deve ser ultrapassada. "Esperamos chegar a mais de 100 toneladas. É geração de renda para os catadores, evitando a ação de atravessadores", disse o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães. A ação EcoFolia reúne 16 cooperativas parceiras, que contam com 10 centrais de coleta espalhadas pelo circuito.

A açao é realizada pelo Governo da Bahia sob coordenação da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em parceria com as secretarias do Meio Ambiente (Sema), Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Políticas para as Mulheres (SPM) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).