"Joaninhas" são convidadas por Lincoln para macetarem em cima do trio | A TARDE

O cantor Lincoln Sena levou agitou sua pipoca ao convidar um grupo de joaninhas para "macetar" em cima do trio. Composto por oito amigos que vieram de Feira de Santana, eles se fantasiaram de joaninha e chamaram atenção do cantor, que chamou o grupo para subir no trio. Juntos, Lincoln e os "joaninhos" meteram dança ao som de uma das músicas mais tocadas do carnaval: Macetando, de Ivete Sangalo.

Em entrevista ao Portal A TARDE, um dos integrantes do grupo, Bill Clinton, contou que realizoum desejo antigo.

"Esperávamos desde o ano passado por isso. Porque ano passado ele já tinha visto a gente de abelhinha e esse ano ele nos reconheceu de joaninhas. Já viemos atrás esperando esse momento", disse.

O jovem contou ainda de onde surgiu a ideia da fantasia. "Somos todos amigos e fizemos um grupo no WhatsApp para pensar em uma nova fantasia que fosse destaque. Todos foram dando ideias até que chegamos em um consenso de vir de joaninhas. Todo mundo que ver, quer tirar foto com a gente, é muito bom e divertido".

O grupo saiu de Feira de Santana e vai curtir todos os dias de carnaval. E mesmo o carnaval apenas começando, eles já pensam na fantasia do próximo ano: "coelhinhas da Playboy".

"Vamos vir todos os dias do carnaval, mas os próximos dias serão de bloco. Então para o próximo ano estamos pensando em talvez virmos de coelhinhas da Playboy", diz Bill.